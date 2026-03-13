Canzonissima che figuraccia di Milly Carlucci! Così Cocciante l’ha sbugiardata

Il ritorno di Canzonissima ha coinvolto Milly Carlucci come conduttrice, mentre il cantante Cocciante ha pubblicamente criticato la gestione dello show, definendo la sua ripresa come una figuraccia. La trasmissione, annunciata come un grande evento televisivo, avrebbe dovuto riunire alcuni dei protagonisti della musica italiana in una sfida tra grandi nomi. La polemica tra i due protagonisti ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media.

Il ritorno di Canzonissima doveva essere uno degli eventi televisivi dell’anno, il grande revival capace di riportare sul piccolo schermo lo spirito delle sfide tra i grandi nomi della musica italiana. L’annuncio del progetto guidato da Milly Carlucci aveva infatti acceso l’attesa del pubblico, immaginando una gara spettacolare nel prime time del sabato sera. L’idea iniziale sembrava chiara: una competizione tra artisti, proprio nello stile delle edizioni storiche del programma che hanno segnato la televisione italiana. Un ritorno alla tradizione, con duelli musicali e votazioni del pubblico. A far saltare il banco, però, è stata una voce fuori dal coro, quella di Riccardo Cocciante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Canzonissima, che figuraccia di Milly Carlucci! Così Cocciante l’ha sbugiardata Articoli correlati Cocciante smentisce Canzonissima: ‘Non sarò concorrente’, giallo sull’annuncio di Milly CarlucciLa precisazione del cantante: “Sarò solo ospite” Riccardo Cocciante non sarà in gara a Canzonissima. Cocciante a Canzonissima diventa un caso: “Non sarò concorrente”. Milly Carlucci fa chiarezzaIl nuovo show del sabato sera di Rai1 fa discutere per le parole di Cocciante, che specifica quale ruolo avrà, facendo sorgere dubbi sull'accordo con... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milly Carlucci Temi più discussi: Riccardo Cocciante gela Milly Carlucci: Non sarò concorrente di Canzonissima; Su Rai 1 torna Canzonissima, ma è sempre la solita musica? Milly Carlucci vuole fregare la prima serata a Maria De Filippi? Ecco il cast con cui ci proverà; Elettra Lamborghini a Canzonissima con Milly Carlucci; Elettra Lamborghini nel cast di Canzonissima: Milly Carlucci riporta lo storico show su Rai1. Milly Carlucci, prima polemica su Canzonissima: il caso Riccardo Cocciante, la verità sulla partecipazioneCanzonissima torna su Rai1 con Milly Carlucci, ma scoppia il caso sulla partecipazione di Riccardo Cocciante: ecco la risposta. donnaglamour.it Canzonissima 2026: il cast, il meccanismo e la precisazione di Milly Carlucci su Riccardo CoccianteMilly Carlucci rivela che Canzonissima 2026 mette al centro un cast artistico itinerante e non una competizione diretta tra cantanti affermati ... notizie.it Canzonissima, il "caso Cocciante" ha costretto Milly Carlucci a intervenire - facebook.com facebook Milly Carlucci (@milly_carlucci) x.com