Il Premio Bianca d’Aponte torna a Roma per una serata all’Officina Pasolini, dopo aver partecipato di recente a Praga presso l’Istituto Italiano di Cultura. L’evento vede coinvolti vari artisti e autrici che si esibiscono con le proprie canzoni originali. La manifestazione si svolge in una location dedicata alla musica e alla cultura, offrendo spazio a performance live e momenti di condivisione artistica.

ROMA – Dopo la recente serata a Praga, all’Istituto Italiano di Cultura, prosegue il tour primaverile del Premio Bianca d’Aponte, la manifestazione che da 22 anni dà spazio alle cantautrici emergenti e alla musica di qualità e che ogni anno porta alcune delle vincitrici e finaliste delle precedenti edizioni ad esibirsi in serate in Italia ed Europa. Il prossimo appuntamento sarà il 16 marzo alle 21 a Roma, nel Teatro Eduardo De Filippo di Officina Pasolini. Saliranno sul palco Micaela Tempesta e Valentina Lupi, vincitrici delle edizioni 2025 e 2024 del d’Aponte, e Beo, finalista del 2024. In veste di ospite si esibirà Bungaro, con Ferruccio Spinetti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Canzone d’autrice: il Premio Bianca d’Aponte torna a Roma per una serata a Officina Pasolini

Articoli correlati

Premio Bianca d’Aponte: Praga apre la 22ª edizione del concorso per cantautriciLa musica delle cantautrici emergenti torna a farsi sentire in Europa grazie al Premio Bianca d’Aponte, giunto alla sua 22ª edizione.

Il Premio Bianca d’Aponte vince “La Mela d’Oro” ai Teleclub Awards 2026 nella sezione CulturaUn riconoscimento importante per una delle realtà musicali più identitarie della Campania: il Premio Bianca d’Aponte di Aversa ha vinto il “Premio La...

Approfondimenti e contenuti su Premio Bianca

Temi più discussi: Canzone d’autrice: il Premio Bianca d’Aponte torna a Roma il 16 marzo alle 21 a Officina Pasolini; Tarquinia, venerdì l’incontro con i Carabinieri per prevenire le truffe agli anziani; Bevagna, Il Volpone in scena al Teatro Torti con la Compagnia del Teatro Belli; Canzone d’autrice: il Premio Bianca d’Aponte torna a Roma per una serata a Officina Pasolini.

Canzone d’autrice: il Premio Bianca d’Aponte torna a Roma per una serata a Officina PasoliniDopo la recente serata a Praga, all'Istituto Italiano di Cultura, prosegue il tour primaverile del Premio Bianca d'Aponte, la manifestazione che da 22 anni dà spazio alle cantautrici emergenti e alla ... newtuscia.it

Il Premio Bianca d’Aponte ritorna a Praga con un concerto all’Istituto italiano di culturaPraga - Anche quest’anno il Premio Bianca d’Aponte, la manifestazione che da oltre venti anni dà spazio alle cantautrici italiane emergenti e alla musica d’autore, porta alcune delle vincitrici e fina ... 9colonne.it

La città bianca, la meravigliosa Pisticci in provincia di Matera. Photo by: INSTAGRAM Sergio_manicone. #Premioheraclea #basilicata #lucania #cultura #turismo #pisticci - facebook.com facebook