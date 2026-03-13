Cani e gatti | cure e diritti non privilegi

Un nuovo movimento si concentra sui diritti di cani e gatti, chiedendo che le cure e le attenzioni siano garantite a tutti, senza distinzione di disponibilità economica. L’obiettivo è cambiare l’approccio, affinché la presenza di animali domestici non sia più considerata un privilegio riservato a pochi, ma un diritto riconosciuto e accessibile a tutti i proprietari.

“”, con un obiettivo chiaro: rendere la convivenza con gli animali familiari un diritto sostenibile e non un lusso per pochi. Per molte persone garantire salute e benessere ai propri animali diventa sempre più difficile.Noi diciamo una cosa semplice: la salute non è un lusso. Per nessuno.?? Sabato 14 marzo – Piazza Roma, Ancona?? Domenica 15 marzo – Viale della Vittoria (altezza Piazza Diaz), AnconaScendiamo in piazza per chiedere:???l’allineamento dell’IVA sul cibo per animali dal 22% al 5% come quelli per l’alimentazione umana;???l’azzeramento dell’IVA sulle prestazioni veterinarie, come per le cure mediche umane;???il rafforzamento e l’estensione di servizi di veterinaria sociale su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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