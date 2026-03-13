Campomarino | i fondi per le strade sono nati prima

A Campomarino, i fondi destinati alle strade sono stati stanziati prima di quanto si dica, sollevando interrogativi sulla sequenza degli interventi. La discussione sulla viabilità si fa più complessa, con la volontà di fare luce su chi abbia effettivamente ottenuto le risorse e in quale ordine. La questione rimane aperta e senza interpretazioni soggettive.

La questione della viabilità nel territorio di Campomarino ha assunto una nuova dimensione, dove la rivendicazione dei meriti si scontra con la necessità di chiarezza sui fatti reali. Antonio Saburro, esponente di Campomarino Futura, ha preso posizione per chiarire l’origine degli stanziamenti destinati alle strade provinciali 40, 129 e 161. La disputa non riguarda solo l’assegnazione dei fondi, ma tocca il cuore della gestione del territorio molisano, dove la trasparenza diventa uno strumento fondamentale per lo sviluppo locale. L’intervento si concentra sulla cronologia reale delle decisioni prese dalla Provincia, smontando narrazioni che attribuiscono i risultati a soggetti che non hanno avuto un ruolo diretto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campomarino: i fondi per le strade sono nati prima Articoli correlati Regione, fondi ai comuni montani per le strade. Due sono quelli della provincia di FrosinoneLa Regione Lazio, grazie alla programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) e all’approvazione dell’avviso... Aggiornamenti e notizie su Campomarino i fondi per le strade sono... Discussioni sull' argomento Creatività, sport e digitale: a Campomarino partono i moduli La scuola è aperta a tutti; Campomarino Lido, sospensione idrica il 13 marzo 2026; Biscotti di Felicità a Campobasso: raccolta fondi Dynamo Camp. CAMPOMARINO LIDO (CB). 20MILA EURO DI MULTA PER L'UOMO CHE AVEVA PESCATO ILLEGALMENTE 2700 RICCI Nella notte scorsa, i finanzieri della Stazione Navale di Termoli hanno fermato nelle acque davanti a Campomarino Lido un pescatore - facebook.com facebook La Guardia di finanza di Termoli ha fermato nelle acque di Campomarino Lido un pescatore di frodo con a bordo 2700 ricci di mare per un totale di circa 200 chili di pescato #IoSeguoTgr @TgrRai x.com