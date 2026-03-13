Il Comune ha approvato un nuovo regolamento per l’uso del Campo Coni di via Tagliamento, uno dei luoghi più frequentati dagli sportivi e dagli appassionati di atletica della zona. Recentemente, il campo è stato oggetto di atti di vandalismo, portando alla necessità di stabilire regole più chiare per garantirne la sicurezza e la fruibilità. La delibera è stata firmata dal Commissario Straordinario.

Tempo di lettura: 3 minuti Con delibera del Commissario Straordinario è stato approvato il regolamento comunale per l’utilizzo del Campo Coni di via Tagliamento, storico punto di riferimento per gli sportivi e appassionati di atletica leggera della città. Varie volte, negli ultimi mesi, la struttura è stata oggetto di atti di vandalismo – spesso la pista di atletica leggera è stata rovinata o addirittura distrutta in varie parti e le attrezzature presenti sono state danneggiate – facendo sprofondare l’impianto nell’incuria e nel degrado. Il Comune è dovuto intervenire ripetutamente per rimediare ai danni, con interventi costosi che hanno gravato e che gravano sulle casse comunali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Campo Coni vandalizzato, regole necessarie”: il Comune chiarisce

Articoli correlati

Legge sul turismo, dibattito aperto. Confcommercio: "Allarme imprese". Cgil: "Nuove regole necessarie"È uno dei temi sul fronte non solo dell’economia, ma anche dell’urbanistica e della tenuta sociale in particolare dei centri storici delle città...

Cna Cinema e audiovisivo: “Riforme necessarie ma servono stabilità delle regole e chiarezza sulla governance”ROMA – Nel corso dell’audizione presso la Commissione Cultura della Camera dei Deputati sul futuro del cinema e dell’audiovisivo, Cna Cinema e...