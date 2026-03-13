Campli | App cimitero multata 10.000 euro sprecati

Il Comune di Campli ha ricevuto una multa di 10.000 euro dal Garante della Privacy a causa dell’app ALDILAPP, utilizzata per il servizio cimiteriale. La sanzione ha generato un contenzioso legale e amministrativo tra le autorità e l’amministrazione comunale. La vicenda riguarda l’uso dell’app e le relative implicazioni sulla privacy dei cittadini.

Il Comune di Campli si trova al centro di un contenzioso legale e amministrativo scatenato da una sanzione del Garante della Privacy riguardo all’applicazione ALDILAPP. La piattaforma, destinata alla gestione dei servizi cimiteriali, è stata multata per gravi carenze nella trasparenza e nel trattamento dei dati personali, sia degli utenti registrati che delle persone decedute. L’intera vicenda ha messo in luce i costi sostenuti dall’amministrazione locale, ammontanti a 10.000 euro per l’acquisto dello strumento digitale, che la minoranza politica definisce come una iniziativa priva di reale utilità pratica per la cittadinanza. La decisione del Garante, datata 12 febbraio 2026, impone l’immediata cancellazione dei profili digitali dei defunti e dei dati degli utenti nei comuni non più coinvolti nel progetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campli: App cimitero multata, 10.000 euro sprecati Articoli correlati Medici e prescrizioni contestate, dottoressa reggina multata per oltre 10 mila euroIl caso dei tetti di spesa sui farmaci prescritti interessa in particolare l'Asp di Reggio Calabria, con circa 300 professionisti a cui l'azienda ha... Lamborghini abbandona elettrico puro: 1.000 kW sprecati, viaUn cambio di rotta inatteso Lamborghini ha deciso di cancellare il progetto Lanzador, il concept elettrico puro presentato nel 2023 al Pebble Beach...