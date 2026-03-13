Campionato Regionale Fidesm si celebrano le Danze Artistiche

Il Campionato Regionale Fidesm Sicilia 2026 si svolge a Milazzo, presso il Palazzetto dello Sport “PalaMilone”. L’evento si tiene sabato 14 e domenica 15 marzo e è dedicato alle Danze Artistiche. La manifestazione coinvolge numerosi atleti provenienti dalla regione, che si sfidano in diverse discipline di danza. La competizione si svolge in due giornate consecutive, offrendo uno spazio di confronto tra le diverse scuole e compagnie di danza locali.

Il Campionato Regionale Fidesm Sicilia 2026 fa tappa a Milazzo. Sabato 14 e domenica 15 marzo al Palazzetto dello Sport “PalaMilone” si disputerà l’annuale appuntamento dedicato alle Danze Artistiche. In pista scenderanno ballerini di ogni provincia pronti a confrontarsi nelle diverse discipline della danza sportiva, tra cui latin style, danze accademiche, danze coreografiche solo latin e duo latin. I numeri dell’evento testimoniano l’importanza dell’appuntamento: oltre 700 ballerini attesi ingara, circa 40 tra tecnici e giudici, 60 società sportive partecipanti e 50 gruppi coreografici pronti a esibirsi sul parquet del PalaMilone. Si stima... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Articoli correlati

Le città si trasformano. Installazioni artistiche a Chianciano e PienzaIl percorso di Arte Pubblica in Valdichiana, promosso dall’Unione dei Comuni, prosegue con due nuove installazioni nei Comuni di Chianciano Terme e...

Campionato italiano assoluto professionisti di danze latino americane: titolo alla coppia catanese-furceseLa coppia è tesserata per la scuola di ballo Blackpool Dancing Messina, che negli ultimi anni si è distinta per continuità di risultati e attività...

Una raccolta di contenuti su Campionato Regionale Fidesm

Temi più discussi: AL PALASPORT IL TRIONFO DEI REGIONALI FIDESM; Lamezia, Campionato Regionale FIDESM: successo per la SF Dance Studio nelle Danze Latine e Caraibiche; Doppio oro per Yes We Dance Siracusa al Campionato Regionale FIDESM; Latin Style Accademy di San Severo protagonista in Puglia: pioggia di medaglie alla Coppa e al Campionato Regionale FIDESM.

Campionato Fidesm: trionfo per la Clary Dance, pioggia di titoli regionali tra giovani e seniorDomenica 1 Marzo 2026 si è disputato a Catania il Campionato Regionale della Federazione Italiana Danza sportiva (Fidesm). Gli atleti dell’ asd CLARY DANCE hanno conquistato, con talento e impegno, il ... siracusanews.it

Lamezia, Campionato Regionale FIDESM: successo per la SF Dance Studio nelle Danze Latine e CaraibicheLamezia Terme - 'Grande successo per la scuola di ballo lametina SF Dance Studio, che nelle giornate del 7 e 8 marzo, in occasione del Campionato Regionale di danza sportiva della FIDESM (FEDERAZIONE ... lametino.it

Fabiana lembo della categoria 10/11 classe B, per il secondo anno consecutivo vince il primo posto campionato regionale FIDESM puglia, grazie ai maestri Savino Cuocci e Laura Marinaro del Team Cerignola Dance. Luigi - facebook.com facebook