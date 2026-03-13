CampaniAlleva Expo 2026 arriva l’annuncio che anticipa le nuove date della fiera

Una pubblicazione sui social ha riacceso l’attenzione su CampaniAlleva Expo 2026, la principale fiera zootecnica del Sud Italia. La manifestazione, che si svolge al Cecas di Benevento, ha già visto tre edizioni con numeri record di visitatori. Ora sono state annunciate le nuove date dell’evento, suscitando subito interesse tra gli appassionati e gli operatori del settore.

Tempo di lettura: 2 minuti È bastata una pubblicazione sui social per riaccendere immediatamente l'attenzione attorno a CampaniAlleva Expo 2026, la fiera zootecnica più grande del Sud Italia che, nelle prime tre edizioni, ha fatto registrare numeri record di presenze al Cecas di Benevento. Per il momento le date ufficiali non sono state ancora comunicate, ma un messaggio pubblicato sulla pagina social della manifestazione ha già fugato ogni dubbio sulla quarta edizione dell'evento. A confermarlo è stato il presidente dell' Associazione Allevatori Campania e Molise e ideatore della fiera, Davide Minicozzi, che ha scritto chiaramente: "CampaniAlleva 2026 si farà!".