Campania | premi auto a 782 euro il costo più alto d’Italia

In Campania, il premio assicurativo per le auto ha raggiunto i 782,61 euro a febbraio 2026, posizionandosi come il più alto d’Italia. Questo dato evidenzia un aumento rispetto alle altre regioni del paese, dove i costi sono generalmente inferiori. La cifra rappresenta una delle voci più alte nel settore assicurativo nazionale, indicando una spesa significativa per gli automobilisti campani.

Il costo per l’assicurazione auto nella regione Campania ha raggiunto i 782,61 euro nel mese di febbraio 2026, un valore che si colloca ben al di sopra della media nazionale. Questa cifra rappresenta un aumento significativo rispetto all’anno precedente e riflette le dinamiche specifiche del mercato assicurativo locale. Mentre il prezzo medio italiano si attesta sui 492 euro, la realtà campana mostra una divergenza marcata che richiede un’analisi attenta delle cause strutturali e comportamentali. I dati indicano chiaramente che i cittadini della regione stanno pagando un premio più alto, spingendo verso scelte di copertura aggiuntive come l’assistenza stradale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

