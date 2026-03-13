Campania | nuova Consulta Mobilità e scadenze PNRR 2026

Oggi pomeriggio la Giunta regionale della Campania ha approvato a Palazzo Santa Lucia un nuovo assetto organizzativo per la Consulta per la Mobilità. Sono state definite anche le scadenze relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) previste entro il 2026. La decisione riguarda sia la struttura della consulta che i requisiti per le strutture sanitarie territoriali.

La Giunta regionale della Campania ha approvato oggi pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, il nuovo assetto organizzativo della Consulta per la Mobilità e i requisiti per le strutture sanitarie territoriali. Queste decisioni mirano a modernizzare la governance dei trasporti e a rispettare la scadenza del 30 giugno 2026 prevista dal PNRR per l'accreditamento delle Case e degli Ospedali di Comunità. L'intervento sulla mobilità non è un semplice aggiornamento burocratico, ma una risposta pratica alle esigenze attuali del settore. La nuova organizzazione della Consulta prevede il coinvolgimento flessibile di parti sociali, associazioni di categoria e comunità locali.