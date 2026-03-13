Camarda | il Milan lo lega per 5 anni prima del ritorno in A

Il Milan si prepara a iniziare i negoziati contrattuali con Francesco Camarda questa estate, dopo che il giovane attaccante ha compiuto 18 anni all’inizio del mese. L’obiettivo è arrivare a un accordo di cinque anni, in modo da consolidare il suo ruolo nel club e di fronte a eventuali offerte provenienti dall’estero. Camarda rappresenta una delle promesse emergenti del settore giovanile rossonero.

Il Milan sta per aprire i colloqui contrattuali con Francesco Camarda questa estate. Lo scatto di crescita del giovane attaccante, che ha compiuto 18 anni all’inizio del mese, sblocca la possibilità di un accordo pluriennale destinato a proteggere il club da offerte estere. La dirigenza rossonera mira a trasformare l’attuale intesa, valida fino al 2028, in un contratto quinquennale. Questa mossa segnerebbe chiaramente il ruolo del giocatore nei piani della squadra, contrastando l’interesse crescente dei club stranieri. La questione centrale non è solo economica ma sportiva: se Camarda sarà pronto a competere per un posto nella prima squadra di Allegri rimane da definire. 🔗 Leggi su Ameve.eu

