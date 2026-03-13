Caltanissetta | sconti esclusivi per panificatori e pizzaioli

A Caltanissetta, la Confartigianato Imprese ha firmato un accordo con il Molino Ferrara di San Cataldo. L’intesa riguarda sconti esclusivi dedicati a panificatori e pizzaioli della zona. L’accordo mira a favorire le attività locali nel settore alimentare, rafforzando la collaborazione tra le due realtà. La firma è avvenuta in un momento di attenzione particolare per le imprese del territorio.

Una nuova intesa economica si sta consolidando nel cuore della Sicilia interna, dove la Confartigianato Imprese di Caltanissetta ha siglato un accordo strategico con il Molino Ferrara di San Cataldo. Questa collaborazione, nata dall'iniziativa del presidente della categoria dei panificatori Giovanni La Vecchia, offre sconti esclusivi ai soci impegnati nei settori della panificazione, pasticceria e pizzeria. L'accordo richiede la presentazione della tessera associativa o di una lettera credenziale valida per l'anno corrente per accedere alle condizioni preferenziali. L'impegno dimostrato da Marco Spiaggia, presidente dell'associazione caltanissettana, evidenzia come le reti locali sappiano generare valore tangibile per i piccoli imprenditori.