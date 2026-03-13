A Caltanissetta, dal 16 marzo al 15 aprile 2026, i cittadini sopra i sedici anni avranno l'opportunità di scegliere come destinare 37.100 euro di fondi pubblici, decidendo le aree tematiche che riceveranno risorse. La votazione rappresenta un momento importante per il coinvolgimento diretto della popolazione nelle decisioni sulla distribuzione di risorse comunali.

La città di Caltanissetta si prepara a un momento cruciale per la sua democrazia locale: dal 16 marzo al 15 aprile 2026, i residenti sopra i sedici anni potranno decidere con il loro voto quali aree tematiche riceveranno risorse pubbliche. Si tratta del Bilancio Partecipativo, uno strumento che trasforma i cittadini da semplici osservatori in veri architetti dello sviluppo urbano, con una somma dedicata di 37.100 euro destinati a finanziare sette progetti concreti scelti dalla collettività. L’iniziativa non è un semplice esercizio burocratico, ma risponde a una precisa normativa regionale che impone ai comuni di destinare una quota significativa delle risorse alla partecipazione civica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caltanissetta: 37.100 euro da decidere dai cittadini dal 16

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