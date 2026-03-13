Caltagirone | utili in salita dividendo al rialzo

Il Gruppo Caltagirone ha terminato il 2025 con un aumento degli utili, grazie a risultati industriali positivi e a una plusvalenza ottenuta sui titoli. La società ha deciso di aumentare il dividendo, riflettendo la buona performance finanziaria dell’anno. I dati del bilancio mostrano un incremento rispetto all’esercizio precedente, confermando una crescita stabile nei risultati economici.

Il Gruppo Caltagirone ha chiuso il 2025 con un salto di qualità nei conti, spinto da risultati industriali solidi e dalla plusvalenza sui titoli. Il patrimonio netto sale a quasi 3,8 miliardi mentre i ricavi operativi toccano i 2,44 miliardi. L’utile netto consolidato si ferma a 272,4 milioni di euro, un incremento del 5,8% rispetto all’anno precedente. La crescita è trainata soprattutto dal settore delle costruzioni e dalla gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie. È stato proposto un dividendo unitario di 0,3 euro, in rialzo dell’11,1% rispetto al passato. La spinta dei settori industriali e la forza del cemento. I numeri del bilancio raccontano una storia di espansione guidata dalle attività operative reali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

