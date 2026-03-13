Call center Cup spostato da Treglio a Teramo Verì | Il centrosinistra mistifica i fatti

Il call center Cup, precedentemente situato a Treglio, è stato trasferito a Teramo. Verì commenta che il centrosinistra sta mistificando i fatti, accusando la parte politica di strumentalizzare la vicenda. Secondo le sue parole, si tratta di una situazione delicata che viene raccontata in modo distorto, con l’intento di far credere che ci siano pressioni politiche su un imprenditore privato.

“Spiace che il centrosinistra, come sempre, stia strumentalizzando una vicenda molto delicata, raccontando una versione dei fatti che non ha alcun fondamento giuridico e facendo credere che la politica possa obbligare un imprenditore privato a gestire la propria attività secondo pressioni o indicazioni esterne. Questo non solo non è possibile, ma è anche illegale”. Così l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, replica alle dichiarazioni del Patto per l’Abruzzo sulla vertenza dei lavoratori del call center Cup di Treglio trasferiti a Teramo, ieri al centro della seduta della commissione di vigilanza del consiglio regionale. “L’organo politico – spiega l’assessore – non scrive i capitolati tecnici degli appalti e non gestisce i requisiti degli stessi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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