Call center Asl spostato da Treglio a Teramo | Giunta smentita dalla Asl nessuna tutela per i lavoratori

Durante la commissione Vigilanza, la Asl e la direzione sanitaria hanno ufficialmente smentito le rassicurazioni della giunta di centrodestra riguardo al ricollocamento del call center spostato da Treglio a Teramo. La comunicazione ha chiarito che non ci sono misure di tutela specifiche per i lavoratori coinvolti nel trasferimento, contrariamente a quanto dichiarato in precedenza dalla Regione.

“Altro che ricollocamento del personale, nel corso della commissione Vigilanza la Asl e la direzione sanitaria hanno smentito ufficialmente le rassicurazioni che la giunta di centrodestra aveva più volte ripetuto in sede di conferenza dei capigruppo. Quanto emerso dalla seduta della commissione è una fotografia nitida di come la vertenza che coinvolge le lavoratrici e i lavoratori del call center Cup delle Asl di Chieti, Pescara e Teramo sia intricata tra una gestione nebulosa e l’atteggiamento irresponsabile da parte della Regione Abruzzo e di Areacom, che hanno imposto una modifica organizzativa senza valutarne gli effetti sociali, economici e familiari, scaricando tutti i costi sui lavoratori”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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