Calhanoglu al Galatasaray in Turchia rilanciano | Ecco a quanto si chiude

In Italia si parla di un possibile trasferimento di Calhanoglu dal'Inter al Galatasaray. La trattativa sembra in fase avanzata e si discute di una cifra di chiusura. Secondo alcune fonti turche, il club di Istanbul sarebbe pronto a mettere sul tavolo una proposta concreta. Le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro del regista turco nel campionato italiano.

Perché stavolta l’Inter potrebbe dare il via libera alla cessione del regista turco I prossimi tre mesi potrebbero essere anche gli ultimi di Calhanoglu con la maglia dell’Inter. Senza un rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2027, stavolta la dirigenza nerazzurra darebbe verosimilmente il via libera alla cessione del turco. Ne sono certi anche in Turchia: è pronta a ripartire, insomma, la telenovela andata in onda ogni giorno per metà estate scorsa. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il futuro del numero 20 potrebbe davvero essere al Galatasaray, che ci ha riprovato pure a gennaio dopo la proposta ridicola (circa 8 milioni) formulata nell’ultimo calciomercato estivo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

