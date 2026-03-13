A Pisa, il ministro delle imprese e del made in Italy ha sottolineato che l’Italia ha il costo dell’energia più alto d’Europa, anche se importa energia dalla Francia a costi molto inferiori, grazie al nucleare. Ha ricordato che l’Italia, un tempo leader nel settore nucleare in Europa, ha deciso di abbandonarlo, mentre la Francia continua a farne affidamento.

"Abbiamo il costo dell’energia più alto d’Europa, mentre l’energia che importiamo dalla Francia costa meno della metà e ci mette un quarto delle risorse dell’Italia per produrla perché è rimasta sul nucleare, dove noi eravamo leader in Europa prima di decidere di uscirne. Ora la Commissione europea ha detto che bisogna tornare al nucleare e anche il governo italiano dice che ‘teoricamente bisogna tornare al nucleare’ ma ancora non c’è niente". Lo ha detto il senatore e leader di Azione, Carlo Calenda, che ieri ha partecipato a Pisa a un dibattito al polo didattico Porta Nuova promosso da Universitari liberi, la seconda lista studentesca di ateneo di ispirazione liberaldemocratica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calenda a Pisa, snodo energia: "Dobbiamo tornare al nucleare"

Articoli correlati

Calenda a Firenze: stop Russia, sì al nucleare e via l’EtsCarlo Calenda, leader del partito Azione, ha inaugurato questa mattina la nuova sede di Firenze in via Vincenzo Bellini, nella zona di San Jacopino,...

Energia, l’Italia non si ferma e investe su quelle alternative: biometano e nucleare al centroSfbm rilancia l'idea e la possibilità di una mobilità ad idrogeno, mentre a breve il Parlamento darà il via alla realizzazione degli impianti...