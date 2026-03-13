Calderone | i padri protagonisti per invertire il calo

In aula al Senato, la Ministra del Lavoro Calderone ha presentato un piano dedicato ai padri, con l’obiettivo di contrastare il calo demografico in Italia. La ministra ha spiegato le misure previste per incentivare la partecipazione maschile alla cura familiare e sostenere le famiglie nel loro complesso. La discussione si è concentrata sulle iniziative in cantiere per rafforzare il ruolo dei padri nel contesto familiare.

L’aula del Senato a Roma è stata il palcoscenico dove la Ministra del Lavoro Calderone ha tracciato una nuova rotta per il futuro demografico italiano. Durante il Question Time del 12 marzo 2026, l’intervento si è concentrato su un pilastro fondamentale: rendere i padri protagonisti attivi nella cura dei figli. L’obiettivo dichiarato non è solo un aggiustamento burocratico, ma una strategia strutturale per sostenere la natalità e migliorare contemporaneamente le condizioni lavorative delle madri. La proposta non nasce dal nulla, ma punta a creare strumenti concreti e sostenibili che permettano ai papà di assumere responsabilità genitoriali reali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calderone: i padri protagonisti per invertire il calo Articoli correlati Leggi anche: Calderone: Favorire coinvolgimento padri in cura figli per sostenere natalità – Il video Leggi anche: Pensioni, il ministro Calderone: sostegno a 4.916 lavoratori per evitare nuove platee di esodati