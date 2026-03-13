L'ex difensore del Milan, Mattia Caldara, ha rilasciato un’intervista a 'Sportitalia' in cui ha espresso il suo rammarico più grande, ovvero di non aver dimostrato pienamente di poter essere un ottimo giocatore con la maglia rossonera. Caldara ha commentato il suo passato al club, condividendo sentimenti legati alla sua esperienza in maglia milanese.

Ospite a 'Sportitalia', l'ex difensore del Milan e dell'Atalanta Mattia Caldara è tornato a parlare del suo ritiro dal calcio giocato. In particolare, il centrale si è espresso sui suoi infortuni ai tempi del Milan che non gli hanno permesso di esprimere il suo valore. Ecco, di seguito, le sue parole. "Era il momento più importante per me, dovevo dimostrare di sapermi imporre anche lontano da Bergamo. Il mio rammarico più grande è stato quello, cioè dimostrare che potevo essere un ottimo giocatore anche al Milan. Non essere riuscito a fare questo è un rimpianto che ho ancora adesso. Ho avuto due infortuni di fila molto gravi e penso che dopo il secondo soprattutto sia stato molto più difficile recuperare sia mentalmente che fisicamente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Caldara: “Il mio rammarico più grande? Non aver dimostrato che potevo essere un ottimo giocatore al Milan”

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