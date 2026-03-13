Calcio un rigore a tempo scaduto consegna la vittoria alla Fiorentina in Conference League

Nell’andata degli ottavi di finale di Conference League, la Fiorentina ha vinto in rimonta grazie a un rigore assegnato negli ultimi secondi. La partita si è conclusa con il calcio di rigore che ha permesso alla squadra di ottenere la vittoria contro l’avversario. La decisione arbitrale è arrivata al termine dei regolamentari, determinando il risultato finale.

La Fiorentina vince in rimonta con un rigore a tempo scaduto nell’ andata degli ottavi di finale della Conference League 2025-2026 di calcio, battendo i polacchi del Rakow Czestochowa con il punteggio di 2-1: i viola potranno giocare in Polonia al ritorno con due risultati su tre a disposizione per passare il turno. Partita dai due volti: soporifera per un’ora, scoppiettante nei restanti 30 minuti (più recupero). Nel primo tempo non ci sono azioni da gol ed il punteggio non può che restare inchiodato sullo 0-0, sul quale si va al riposo. Nella ripresa stesso copione per un quarto d’ora, poi una fiammata rompe gli schemi. Al 60?, alla prima occasione, passano i polacchi: Makuch chiude il triangolo servendo in area Brunes, che trafigge il portiere dei toscani e porta gli ospiti in vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, un rigore a tempo scaduto consegna la vittoria alla Fiorentina in Conference League Articoli correlati Conference League, la Fiorentina batte il Rakow 2-1: decide un rigore di Gudmunsson in recuperoAllo stadio Artemio Franchi di Firenze, la Fiorentina ha superato il Rakow per 2-1 nell’andata degli ottavi di Conference League. Calcio, la Fiorentina trema ma si salva ai supplementari ed avanza in Conference LeagueNel primo tempo è uno scatenato Mazurek a tenere vive le speranze dei polacchi: la sua doppietta tra il 23' ed il terzo minuto di recupero porta lo... Approfondimenti e contenuti su Conference League Temi più discussi: Calcio, un rigore a tempo scaduto consegna la vittoria alla Fiorentina in Conference League; Conference League, la Fiorentina batte il Rakow 2-1: decide un rigore di Gudmunsson in recupero; La Fiorentina rimonta il Rakow: 2-1 con Ndour e rigore di Gudmundsson al 93'; La Fiorentina soffre ma vince rimontando il Rakow: decide Gudmundsson su rigore in extremis. Calcio, un rigore a tempo scaduto consegna la vittoria alla Fiorentina in Conference LeagueLa Fiorentina vince in rimonta con un rigore a tempo scaduto nell’andata degli ottavi di finale della Conference League 2025-2026 di calcio, battendo i polacchi del Rakow Czestochowa con il punteggio ... oasport.it La Fiorentina soffre ma vince rimontando il Rakow: decide Gudmundsson su rigore in extremisLa squadra di Vanoli trova il successo per 2-1 in casa nell'andata degli ottavi di finale di Conference League ... tuttosport.com Un rigore realizzato da Gudmundsson al 93' permette alla Fiorentina di battere 2-1 in rimonta i polacchi del Rakow nell'andata degli ottavi di finale di Conference League. Prima del gol partita dell'islandese, gol di Brunes al 60' per gli ospiti e pari di Ndour al - facebook.com facebook Conference League, la Fiorentina rimonta il Rakow: 2-1 al Franchi nell’andata degli ottavi x.com