Calcio serie C meno due al derby | il Perugia si nasconde tra grattacapi e dubbi

A due giorni dal derby di Serie C, il Perugia si trova a gestire alcune difficoltà e incertezze mentre si prepara alla sfida. La squadra si concentra per limitare eventuali vantaggi all’avversario, che ha già dimostrato un buon rendimento durante la stagione. La tensione cresce in vista dell’incontro, che si svolgerà tra le mura del campo di casa.

Tozzuolo tiene sulle spine Tedesco per un attacco influenzale, ma c'è ottimismo. Ancora aperta la scelta del modulo Il Perugia, a due giorni dal Derby dell'Etruria, si chiude nel tentativo di dare meno vantaggi possibili ad un avversario che già non ne ha bisogno, dato che il suo andamento parla da solo. Per Cristian Dell'Orco invece ci sono delle possibilità in più e sarà decisiva l'ultima sgambata di domani mattina. Non è però da escludere che il tecnico decida di convocare tutti per fare gruppo. Non è ancora chiaro se si giocherà con il 4-2-3-1 o il 4-3-1-2. Il primo modulo ha fruttato due vittorie e Tedesco appare... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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