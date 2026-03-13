Calcio Manna | Conte è determinante per il Napoli

Un allenatore come Antonio Conte si rivela fondamentale per il Napoli, secondo quanto affermato da un dirigente. La sua presenza in panchina influenza le dinamiche della squadra e il suo ruolo viene considerato determinante per la stagione in corso. La discussione sul valore di Conte nel club si concentra sull’impatto diretto che ha sui risultati e sulla gestione della rosa.

Tempo di lettura: 2 minuti L’importanza di avere un allenatore come Antonio Conte alla guida della squadra, ma non solo. I rinnovi contrattuali di alcuni tra i giocatori più importanti della rosa. Sono i temi sui quali il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna è intervenuto nel corso di un’intervista ai microfoni di Sky. “ Conte – spiega il dirigente del Napoli – è determinante, un’ancora di salvezza. Quest’anno in circostanze diverse non saremmo qua a parlare di un Napoli che lotta per la Champions. Può passare in sordina l’annata difficile, ma è stata valorizzata dal lavoro della squadra”. “ Quando abbiamo avuto tutti i calciatori a disposizione – aggiunge il ds – siamo sempre stati primi o secondi, questo dà fiducia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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