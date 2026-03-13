Il campionato di calcio di Eccellenza entra nella fase decisiva mentre il Grassina si avvicina alle ultime cinque giornate con l’obiettivo di consolidare il secondo posto. Il bomber della squadra sta vivendo una stagione da protagonista e già parla di voler assicurarsi la posizione alle spalle della capolista, che nel prossimo turno affronterà la Baldaccio Bruni. La partita più importante per i rossoverdi si giocherà domenica contro la Castiglionese.

Il girone B entra nella fase calda e il Grassina non vuole restare a guardare. Con cinque turni al termine e la Rondinella a +7 in classifica, i rossoverdi si preparano a una domenica cruciale: mentre la capolista attende la Baldaccio Bruni, il Grassina farà visita a una Castiglionese in salute. In questo scenario gli occhi sono tutti puntati sull’uomo del momento: Lorenzo Simoni, bomber da 10 centri (reduce dalla doppietta al Lanciotto Campi) e terzo nella classifica cannonieri con Keqi (Antella). Simoni rappresenta la freccia più appuntita nell’arco del Grassina per tentare di rosicchiare punti preziosi. Il calendario sulla carta sembra sorridere più ai rossoverdi che alla capolista: il sogno rimonta passa inevitabilmente dai piedi del suo miglior attaccante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza - Il bomber rossoverde sta disputando una stagione in prima fila: "Vogliamo blindare il secondo posto». Grassina, effetto Simoni per la volata finale

