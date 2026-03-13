Nella cornice della Mole Vanvitelliana si svolge la fase finale della Coppa Italia di calcio a 5 maschile, con le principali squadre in campo per conquistare il trofeo. L’evento, in programma nelle Marche dal 20 al 29 marzo, prevede l’ingresso gratuito e vede protagonista la competizione tra le squadre più attese del campionato. La manifestazione è stata presentata dal presidente della Divisione Calcio a 5.

"È il trofeo". Nella radiosa cornice della Mole Vanvitelliana, definisce così la Coppa Italia di futsal maschile, Stefano Castiglia, presidente della Divisione Calcio a 5, durante la presentazione del maxi evento nelle Marche dal 20 al 29 marzo (ingresso gratuito). Dopo il brillante debutto dello scorso anno (chi non ricorda la finalissima a Jesi in un PalaTriccoli strabordante?), le Marche saranno ancora il palcoscenico delle sfide che assegneranno le coccarde più ambite: Serie A (che proprio quest’anno compie 40 anni della manifestazione), Serie A2 Élite, Serie A2, Serie B, Serie C e Under 19. Sei trofei, distribuiti in cinque palazzetti, ventisette partite e 1080 minuti effettivi di futsal giocato, trasmessi su Sky Sport e, parallelamente, in streaming sul canale Youtube della Divisione Calcio a 5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calcio a 5, in campo le big. Si assegna la Coppa Italia

