Calciana | via libera a 3,5 milioni per due nuovi tratti

Il progetto per la variante alla Calciana ha ottenuto un via libera importante con la consegna del primo rapporto di fattibilità tecnica ed economica. Il documento riguarda due nuovi tratti stradali da realizzare nell’area tra Mornico al Serio e Palosco. Sono stati stanziati 3,5 milioni di euro per la realizzazione delle nuove tratte stradali.

Il progetto per la variante alla Calciana ha superato una tappa cruciale con la consegna del primo rapporto di fattibilità tecnica ed economica, un documento che definisce due nuovi tratti stradali da realizzare nell’area tra Mornico al Serio e Palosco. L’investimento iniziale stimato si aggira intorno ai 3,5 milioni di euro, una cifra che copre i lavori ma non include ancora le spese accessorie come l’IVA o gli espropri. La società Trm Group ha presentato questo studio preliminare che funge da base per le decisioni future, confermando che l’opera rappresenta l’anello mancante della rete viaria provinciale. Questa infrastruttura è pensata per decongestionare il traffico locale e migliorare la connessione strategica tra i due comuni, rispondendo a esigenze storiche di mobilità che affliggono la zona sud-orientale della provincia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calciana: via libera a 3,5 milioni per due nuovi tratti Articoli correlati Variante alla Calciana, avanti con la progettazione: due nuovi tratti stradali per 3,5 milioni di euroComincia a delinearsi il futuro della viabilità nell’area sud-orientale della provincia. Nuovi investimenti per gli edifici scolastici: via libera ad interventi per 2,5 milioni di euroVia libera della Provincia di Parma a nuovi investimenti negli edifici scolastici.