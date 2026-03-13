Calabria | prete ed ex carabiniere 13 anni di galera per

In Calabria, un prete e un ex carabiniere sono stati condannati a 13 anni di carcere in un procedimento che ha coinvolto la provincia di Vibo Valentia. La sentenza arriva dopo un lungo percorso giudiziario che ha visto coinvolti più soggetti e diverse accuse. La decisione della corte è stata emessa al termine di un processo durato diversi mesi, con la lettura della sentenza ufficiale.

Nel cuore della Calabria, la giustizia si prepara a ribaltare le accuse di un processo che ha sconvolto la provincia di Vibo Valentia. Il sostituto procuratore generale della Corte d’appello di Catanzaro ha richiesto la conferma delle pene inflitte in primo grado all’ex maresciallo Sebastiano Cannizzaro e al parroco don Salvatore Santaguida per concorso esterno in associazione mafiosa. La richiesta riguarda la condanna dell’ex comandante della stazione dei Carabinieri di Stefanaconi e del sacerdote del comune, entrambi coinvolti nel favoreggiamento verso il clan Patania. Mentre l’ex militare rischia 13 anni e 7 mesi di reclusione, il religioso deve scontare 6 anni di detenzione per aver facilitato le operazioni criminali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria: prete ed ex carabiniere, 13 anni di galera per Articoli correlati Leggi anche: Piaceva al Milan, fece uccidere l'amante e andò in galera: a 41 anni Bruno torna a giocare, ed è polemica Assassini e stupratori liberi: in galera ci va il carabiniereAnche il croato che ha ucciso il capotreno doveva essere cacciato, così come il peruviano killer di Aurora e l’egiziano che ha accoltellato un... Aggiornamenti e notizie su Calabria prete ed ex carabiniere 13... Argomenti discussi: Dopo l'addio ai voti hai fatto esperienze amorose?: la domanda di Matano imbarazza l'ex prete. La risposta (spiazzante); Reggio Calabria, paura ad Archi: parroco sequestrato da due finti bisognosi. 'Ndrangheta, chiesta la conferma della condanna per prete ed ex carabiniereIl sostituto procuratore generale della Corte d'appello di Catanzaro ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado nei confronti dell'ex maresciallo dei carabinieri Sebastiano Cannizzaro, all'e ... ansa.it