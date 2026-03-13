Il Cagliari si prepara alla partita contro il Pisa, in programma domenica 15 marzo alle ore 15:00 all’Arena Garibaldi. La squadra ha recuperato Mina e Mazzitelli, mentre Deiola e Borrelli sono stati esclusi dalla lista dei convocati. La sfida rappresenta un momento importante per la corsa salvezza del club.

La situazione sportiva del Cagliari si presenta più tranquilla in vista della sfida salvezza contro il Pisa, fissata per domenica 15 marzo alle ore 15:00 all’Arena Garibaldi. Il tecnico Fabio Pisacane potrà finalmente contare sul ritorno regolare di Yerry Mina e Luca Mazzitelli agli allenamenti con il gruppo squadra. Al contrario, Alessandro Deiola e Gennaro Borrelli proseguono un percorso di lavoro personalizzato e rimarranno fuori dalla rosa dei disponibili per l’incontro contro i toscani. Il peso della tradizione nel recupero degli atleti. L’arrivo di questi due elementi chiave segna una svolta importante per la gestione tecnica rossoblù. Nel contesto della cultura sarda, dove la resilienza è un valore storico radicato, il ritorno alla piena attività fisica rappresenta più di una semplice notizia di squadra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari: Mina e Mazzitelli tornano, Deiola e Borrelli fuori

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