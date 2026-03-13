caduto su natixis ora donnet propone a mps un asse sul risparmio italiano

Donnet, dopo aver lasciato Natixis, ha proposto a Mps di creare un nuovo accordo sulla gestione del risparmio italiano. La sua intenzione è di riportare in Italia i risparmi della banca, attualmente affidati ad Axa. La proposta di Donnet mira a rafforzare l’interesse di Mps per il mercato domestico e a rinnovare le modalità di gestione dei fondi.

I risparmi della banca senese sono "rimpatriati" in Italia: l'incredibile inversione a U dell'ad di Generali. Ma in tempi di sovranismo finanziario non è escluso che questa scelta sia soggetta a qualche ripensamento "Saremmo felici di rimpatriare in Italia i risparmi di Mps oggi affidati ad Axa". E' una incredibile inversione a U quella dell'ad di Generali, Philippe Donnet, che lo scorso anno di questi tempi i risparmi degli italiani li voleva "espatriare" alleandosi con la francese Natixis. O, almeno, questa è la chiave di lettura che dell'operazione ha dato il governo Meloni, che, in più occasioni, ha fatto filtrare che sarebbe stato...

