Cadute alcune tegole | transennata la Torretta dei giardini Reali

Nella mattinata di venerdì 13 marzo, la Torretta dei Giardini Reali di Monza è stata transennata dopo il distacco parziale di un fregio ornamentale in cotto e la caduta di alcune tegole dalla fascia marcapiano. L’intervento è stato necessario per garantire la sicurezza e prevenire eventuali rischi per i passanti. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Transennata la Torretta dei Giardini Reali di Monza. Nella mattinata di venerdì 13 marzo c’è stato un distacco parziale di un fregio ornamentale della fascia marcapiano in cotto e la conseguente caduta di alcune tegole. Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza ha predisposto un intervento con alcuni addetti che hanno transennato la zona. "Nei prossimi giorni – fanno sapere dal Consorzio con una nota ufficiale – verrà messa in sicurezza l’intero edificio. L’Area tecnica del Consorzio, che ha appena completato la manutenzione straordinaria di ventidue fontanelle – accuratamente svuotate, ripulite dai sassi e dal fango, lavate con idropulitrice, sabbiate e infine riverniciate – è altresì impegnata in queste ore nella sistemazione della copertura dei bagni nei pressi di Porta San Giorgio”. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Articoli correlati Dopo i Giardini Merluzzo parte la riqualificazione dei Giardini MargheritaTerminate alcune opere di manutenzione straordinaria dei Giardini Merluzzo, prenderanno il via i lavori di riqualificazione dei Giardini Margherita. Tutto quello che riguarda Cadute alcune Discussioni sull' argomento Cadute alcune tegole: transennata la Torretta dei giardini Reali; La storica Torre-belvedere perde… i pezzi; Monza, si stacca un fregio alla Torretta dei Giardini Reali: area transennata. Cadute tegole da torre del CastelloMILANO, 3 GIU - Tegole e frammenti di mura sono caduti oggi dalla torre destra - guardando dall'ingresso prospiciente largo Cairoli - del Castello Sforzesco di Milano, probabilmente per le forti ... lagazzettadelmezzogiorno.it ` In vista della finale di stasera, ci siamo chiesti: come sarebbero le canzoni di Sanremo in versione Cassero Volley Tra schiacciate, esultanze e cadute, abbiamo trasformato alcune canzoni in scene di gioco ed emozioni sotto re - facebook.com facebook