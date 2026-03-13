Una quattordicenne è stata trovata a terra nel cortile dell’istituto scolastico Trebbiani di Ascoli Piceno dopo essere caduta da una finestra, probabilmente collocata in un bagno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasferito la ragazza in ospedale in condizioni critiche. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Una quattordicenne è stata trovata a terra sul piazzale dell’istituto scolastico Trebbiani di Ascoli Piceno dopo essere caduta da una finestra, probabilmente situata in un bagno. La ragazza è attualmente ricoverata in gravi condizioni al Trauma Center dell’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. L’incidente si è verificato giovedì 12 marzo 2026 intorno alle ore 9 del mattino, con l’intervento immediato dei medici del 118 che hanno stabilizzato la vittima prima del trasferimento in elicottero. La sequenza degli eventi e l’intervento dei soccorsi. L’allarme è scattato presto nella mattinata di giovedì, quando il personale ha scoperto la studentessa priva di coscienza nel cortile della scuola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caduta da finestra: quattordicenne in pericolo di vita

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