Cadillac F1 | il motore Ferrari non basta il telaio frena

La scuderia Cadillac F1 si prepara alla stagione 2026 con un ritardo di oltre quattro secondi rispetto alla pole position. Nonostante il motore Ferrari, il principale problema riguarda il telaio MAC-26, che presenta carenze aerodinamiche. La squadra ha lavorato sulle prestazioni del veicolo, ma i risultati finora mostrano che il telaio frena le prestazioni complessive della monoposto.

La nuova scuderia Cadillac affronta la stagione 2026 con un ritardo cronometrico di oltre quattro secondi rispetto alla pole position, ma il vero ostacolo non risiede nel motore Ferrari bensì nella carenza aerodinamica del telaio MAC-26. L’ingresso in pista è stato garantito solo dodici mesi fa, costringendo l’organizzazione a rispettare scadenze produttive che hanno limitato lo sviluppo dell’efficienza aerodinamica e del bilanciamento meccanico. Il team, guidato da Dan Towriss e Graeme Lowdon, evita di fissare tempistiche precise per la vittoria, concentrandosi invece sulla gestione dell’energia e sull’integrazione dei sistemi meccanici con le nuove normative tecniche del 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Cadillac F1 2026 On track! Ferrari Power Unit 2026 Sound F1!

