Cadillac | aggiornamenti a ogni GP Perez punta ai punti

La scuderia Cadillac ha annunciato che apporterà aggiornamenti aerodinamici alla monoposto MAC-26 in ogni gara del campionato. Il team ha avviato un piano di sviluppo mirato a migliorare le prestazioni della vettura nel corso della stagione. Il pilota Perez punta a conquistare punti durante le prossime competizioni.

La scuderia americana Cadillac ha avviato un piano di sviluppo aggressivo per la sua monoposto MAC-26, con aggiornamenti aerodinamici previsti per ogni gran premio successivo. I piloti Sergio Perez e Valtteri Bottas hanno fissato come obiettivo il raggiungimento della zona punti entro la pausa estiva, partendo da una posizione di partenza molto arretrata registrata al Gran Premio d’Australia. Dopo l’esordio in Australia, dove la vettura si è rivelata significativamente più lenta rispetto ai diretti rivali del gruppo medio, il team punta su un ritmo costante di miglioramenti tecnici. La strategia prevede l’introduzione di nuovi componenti ad ogni appuntamento, sfruttando anche le competenze fornite dal motore Ferrari, pur riconoscendo che il deficit principale risiede nell’aerodinamica e nella gestione operativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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