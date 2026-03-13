Cade da cavallo a Masera | ragazza di 20 anni in codice rosso

Nel primo pomeriggio di oggi, in via Colonia a Masera, una ragazza di circa 20 anni è caduta da cavallo e ha riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che l'hanno trasferita in codice rosso. La giovane è stata immediatamente assistita dopo l'incidente avvenuto nel comune del Vco.

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi in via Colonia, nel comune di Masera, nel Vco. Una ragazza di circa vent’anni è stata soccorsa dopo essere caduta da cavallo. Secondo le prime informazioni, la giovane avrebbe riportato un trauma cranico a seguito della caduta. Il personale sanitario ha disposto il trasferimento in codice rosso verso l’ospedale di Novara. La ragazza è stata trasportata con urgenza e, una volta arrivata in struttura, verrà presa in carico dal reparto di rianimazione. NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Incidente al Lago di Morasco: operaio cade in acqua mentre lavora alla diga. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Articoli correlati Ragazza di 17 anni cade da cavallo: ferite gravi, portata a CareggiCampi Bisenzio (Firenze), 29 dicembre 2025 – Paura nella tarda mattinata di oggi, 29 dicembre, in un club ippico di Campi Bisenzio, dove una ragazza... Cade da un scaletta in casa e finisce a Torrette in codice rossoGrave infortunio domestico nel primo pomeriggio di ieri in via Riva del Garda, piccola traversa del lungomare Trieste di San Benedetto. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cade da cavallo a Masera ragazza di 20... Temi più discussi: ? Cade da cavallo e batte la testa: è morta in ospedale a 37 anni; CADE DA CAVALLO A VALLE CASTELLANA: DONNA DI 44 ANNI IN GRAVI CONDIZIONI; Cremona, drammatica caduta da cavallo: morta la 37enne Klizia Jllary Fraglica; Cade durante il lavoro in maneggio, Klizia non c’è più. CAVALLERIZZA MUORE Tragedia al maneggio: cavallerizza di 37 anni cade da cavallo e muoreUna drammatica caduta da cavallo è costata la vita a Klizia Jllary Fraglica, cavallerizza esperta di 37 anni originaria di Sesto Cremonese ... statoquotidiano.it Cade da cavallo, muore Klizia Jllary Fraglica: aveva 37 anniTragedia nell'equitazione: la cavallerizza Klizia Jllary Fraglica perde la vita in un incidente al maneggio di Isola Dovarese ... bigodino.it Operaio cade da sei metri al JRC di Ispra: ricoverato in rianimazione a Varese. - facebook.com facebook Ispra, grave infortunio sul lavoro: cade da impalcatura vicino al centro di ricerca - x.com