Questa mattina nel canale di Cervia, vicino a via Bracciano, è stato trovato un corpo senza documenti. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e le verifiche del caso. La vittima non aveva alcun documento addosso e la bici si trovava nelle vicinanze. Al momento non sono state rese note altre dettagli riguardo all’identità o alle circostanze del ritrovamento.

Un corpo privo di documenti è stato rinvenuto nel canale di Cervia questa mattina, all’altezza di via Bracciano. Passanti hanno lanciato l’allarme, ma gli operatori del 118 e i vigili del fuoco hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo, stimato intorno ai 60 anni. Nessun segno di violenza è stato rilevato durante la prima analisi sul corpo, lasciando aperte tre ipotesi principali: un gesto estremo, un improvviso malore o un tragico incidente casuale. Una bicicletta abbandonata nelle vicinanze potrebbe appartenere alla vittima, mentre i carabinieri hanno preso in mano le indagini per chiarire le circostanze esatte. Il silenzio dei canali e il peso della solitudine urbana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cadavere nel canale di Cervia: la bici e il mistero

