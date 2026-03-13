Cacciatori di vigne perdute | l' impresa umbra premiata con l' Oscar Green

Un'impresa umbra è stata premiata con l'Oscar Green, il riconoscimento nazionale di Coldiretti Giovani che celebra le aziende e le start-up innovative nel settore agricolo. Quest’anno il premio compie vent’anni e viene assegnato a chi contribuisce a creare sviluppo e occupazione. La premiazione si è svolta recentemente, con l’impresa che si è distinta per il suo progetto nel settore vitivinicolo.

Giulio e Luca, titolari di Lumiluna, si aggiudicano il prestigioso premio di Coldiretti Giovani per aver recuperato vitigni dimenticati in Perù e in Italia Umbria protagonista dell’Oscar Green nazionale, il premio di Coldiretti Giovani dedicato a imprese e start up che generano sviluppo e lavoro, che celebra quest’anno il suo ventennale. Lumiluna, casa vinicola di Perugia di Giulio Rinaldi e Luca Bigicchia, grazie al progetto di restauro delle vigne, si è aggiudicata l’ambito concorso nella categoria “+Impresa”. In mezzo a filari abbandonati del territorio peruviano hanno riscoperto vitigni, storie, patrimoni genetici e segni dell’uomo. Sempre a caccia di vigne abbandonate per riportarle a nuova vita, un impegno che riscopre e valorizza vitigni quasi dimenticati e a rischio scomparsa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati A Silvia Clarelli l’Oscar Green di Giovani Impresa ColdirettiNon è solo un ritorno alla terra, ma una scelta consapevole che intreccia tradizione familiare, innovazione e visione contemporanea dell’agricoltura. Alla castiglionese Silvia Clarelli, l’Oscar Green di Giovani Impresa ColdirettiArezzo, 13 febbraio 2026 – Alla castiglionese Silvia Clarelli, l’Oscar Green di Giovani Impresa Coldiretti.