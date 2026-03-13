Busto di Cristo | non è di Michelangelo ma di Emil Wolff

Un busto di Cristo, attualmente visibile nella basilica romana di Sant’Agnese, è stato al centro di un acceso dibattito sulla sua attribuzione. Mentre alcuni sostenevano che si trattasse di un’opera di Michelangelo, le analisi hanno confermato che è stato realizzato da Emil Wolff. La discussione ha attirato l’attenzione di storici dell’arte e visitatori.

Un busto di Cristo, oggi esposto nella basilica romana di Sant’Agnese, è stato oggetto di un acceso dibattito sulla sua paternità. L’opera, a lungo attribuita a Michelangelo Buonarroti, sta subendo una revisione radicale basata su nuove evidenze stilistiche e confronti con sculture del XIX secolo. La scoperta di un’opera quasi identica firmata da Emil Wolff nel 1823 ha messo in crisi l’attribuzione tradizionale. La questione non riguarda solo la storia dell’arte, ma tocca il cuore del metodo critico: come distinguiamo l’autenticità quando le apparenze ingannano? Mentre i media celebravano il ritrovamento come un capolavoro rinascimentale, gli esperti stanno smontando questa narrazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

