Busto Arsizio | dibattito critico sul referendum giustizia

A Busto Arsizio si terrà un incontro pubblico sabato 14 marzo alle 10, dedicato al referendum costituzionale e ai temi della giustizia. L’evento coinvolge diversi relatori e si svolge presso una sede locale. La discussione si concentrerà sulle questioni legate alla riforma e alle implicazioni del referendum. L’iniziativa mira a informare i partecipanti sulle modalità di voto e sui contenuti della consultazione.

Un incontro pubblico dedicato al tema della giustizia e del referendum costituzionale si terrà a Busto Arsizio il prossimo sabato 14 marzo alle ore 10.30. La sede sarà il Circolo di Iniziativa Proletaria Giancarlo Landonio, situato in via Stoppani 15 nel quartiere Sant’Anna. Gli organizzatori prevedono un intervento introduttivo che esporrà una posizione critica verso la consultazione elettorale prevista per il 22 e 23 marzo. L’iniziativa mira a stimolare il dibattito sulle implicazioni politiche e sociali di tale evento. Al termine dell’intervento iniziale è previsto un momento di discussione aperta dove i cittadini potranno confrontarsi sui temi trattati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Busto Arsizio: dibattito critico sul referendum giustizia Articoli correlati Busto Arsizio – Le ragioni del Sì e del No: incontro sul referendum costituzionale a Busto ArsizioBusto Arsizio al Voto: Un Confronto tra Esperti per il Referendum sulla Giustizia Busto Arsizio si prepara a un dibattito chiave in vista del... Busto Arsizio – Magistratura e Costituzione, un dibattito a Busto Arsizio firmato Upel –Lunedì 23 febbraio 2026, la Sala Tramogge di Busto Arsizio ospiterà un confronto tra esperti e magistrati sul referendum costituzionale del marzo... SONDAGGIO TG3 SUL REFERENDUM GIUSTIZIA 4 MARZO 2026 Una selezione di notizie su Busto Arsizio Temi più discussi: Referendum sulla Giustizia: a Busto Arsizio un dibattito pubblico per capire come votare; Giochi, risate e comunità a Busto Arsizio: appuntamento a Villa Comerio; Il Liceo Manzoni di Varese apre al dibattito referendario: confronto tra le ragioni del Sì e del No; Dal museo ai reel: a Rho si indaga il nuovo volto della comunicazione dell’arte. Referendum sulla giustizia, a Busto Arsizio una serata per spiegare le ragioni del NoLunedì 16 marzo alla Sala Tramogge dei Molini Marzoli incontro pubblico con giuristi, magistrati e la storica Benedetta Tobagi. Tra i promotori l’avvocato Giorgio Albé: «La Costituzione tutela già la ... varesenews.it Busto Arsizio, dalla giunta ok a 250mila euro per giochi nei parchi e accordo con ConfindustriaRiqualificazione delle aree ludiche, protocollo sulla fiscalità locale e patrocini a eventi sportivi, culturali e sociali ... laprovinciadivarese.it Altre info qui: https://www.comune.bustoarsizio.va.it/it/news/le-decisioni-della-giunta-comunale-dell-11-marzo-2026 - facebook.com facebook