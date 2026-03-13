buona notte degli oscar

Nonostante le tensioni legate alla guerra in Iran, si avvicina la notte degli Oscar, l’evento più atteso dell’industria cinematografica. Migliaia di spettatori in tutto il mondo si preparano a seguire la cerimonia, mentre attori, registi e produttori si riuniscono per celebrare i film e le performance più significative dell’anno. La serata promette di essere ricca di emozioni e sorprese.

Domenica c’è la notte degli Oscar. Anche se è un po’ deprimente parlarne mentre gli Stati Uniti sono in guerra contro l’Iran, proviamo a concentrarci sui film tanti e molto belli che si contenderanno le famose statuette. Con il record storico di sedici nomination I peccatori di Ryan Coogler si pone come uno dei possibili mattatori della serata, ma sicuramente dovrà vedersela con Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson che di candidature ne ha ottenute “solo” tredici. Fino a pochi giorni fa Una battaglia dopo l’altra era il favorito assoluto per la vittoria del premio come miglior film, ma l’horror di Coogler ha rimontato e forse potrebbe spuntarla. 🔗 Leggi su Internazionale.it

