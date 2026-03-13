Bruno Contrada, ex capo della Squadra mobile di Palermo, è morto portando con sé le ferite di un procedimento giudiziario lungo e complesso. È stato coinvolto in un processo che lo ha visto detenuto per oltre quarant’anni, anche se in seguito non sono state dimostrate oltre ogni ragionevole dubbio le sue responsabilità. La sua vicenda ha suscitato molte discussioni sulla giustizia e sui tempi della giustizia stessa.

Quando vi parlano di giustizia, pensate a Bruno Contrada, l’ex capo della Squadra mobile di Palermo stritolato da un ingranaggio che lo ha tenuto in croce per quarant’anni senza che le sue colpe fossero state mai accertate oltre ogni ragionevole dubbio. E se vi parlano di processo giusto o di equilibrio fra accusa e difesa, pensate a un uomo che, con tutta la sua storia, i suoi meriti e le tante medaglie appese al muro, è stato costretto per quarant’anni a salire e scendere le scale dei tribunali e delle Corti di appello, a inseguire la Cassazione e pure la Corte di giustizia europea ma è riuscito a ottenere un risarcimento che però non gli ha restituito l’onore e non ha neppure sancito la sua innocenza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Bruno Contrada si porta nella tomba i segni di una tortura più crudele di un ergastolo

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