Bruno Contrada, ex capo della Squadra mobile di Palermo, ha passato quarant’anni in carcere senza che le sue responsabilità fossero mai state dimostrate con certezza. Ora, si trova a invecchiare con i segni di una vita segnata da accuse che non sono state confermate, portando con sé le tracce di un’ingiustizia che non potrà più cancellare.

Quando vi parlano di giustizia, pensate a Bruno Contrada, l’ex capo della Squadra mobile di Palermo stritolato da un ingranaggio che lo ha tenuto in croce per quarant’anni senza che le sue colpe fossero state mai accertate oltre ogni ragionevole dubbio. E se vi parlano di processo giusto o di equilibrio fra accusa e difesa, pensate a un uomo che, con tutta la sua storia, i suoi meriti e le tante medaglie appese al muro, è stato costretto per quarant’anni a salire e scendere le scale dei tribunali e delle Corti di appello, a inseguire la Cassazione e pure la Corte di giustizia europea ma è riuscito a ottenere un risarcimento che però non gli ha restituito l’onore e non ha neppure sancito la sua innocenza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Bruno Contrada si porta nella tomba i segni di una tortura più crudele di un ergastolo

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