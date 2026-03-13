Bruno Contrada, ex dirigente di polizia e membro del Sisde, è morto a Palermo all’età di 94 anni. La sua carriera si è sviluppata negli anni in cui ha ricoperto ruoli di rilievo nell’intelligence italiana. La notizia della sua scomparsa è stata confermata nelle ultime ore.

Bruno Contrada, ex dirigente di polizia e figura chiave del Sisde, è deceduto a Palermo all’età di 94 anni. La sua vita professionale si intreccia indissolubilmente con la guerra di mafia degli anni Ottanta, un periodo segnato dalle stragi ordite da Totò Riina contro le famiglie palermitane. L’ex numero tre dell’agenzia di sicurezza è stato al centro di un iter giudiziario duraturo che ha occupato decenni della cronaca italiana. Arrestato nel dicembre del 1992, anno delle stragi, Contrada affrontò accuse gravissime legate al concorso esterno in associazione mafiosa. La vicenda processuale si è conclusa solo nel 2007 con una condanna definitiva di dieci anni di reclusione, dopo un percorso tortuoso tra assoluzioni e rinvii alla Cassazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bruno Contrada: morto a 94 anni, l’ex Sisde condannato

Articoli correlati

Morto Bruno Contrada, ex numero tre del Sisde aveva 94 anni(Adnkronos) – E' morto Bruno Contrada, l'ex dirigente di Polizia ed ex numero tre del Sisde.

Morto Bruno Contrada, l’ex numero tre del Sisde aveva 94 anni(Adnkronos) – E' morto Bruno Contrada, l'ex dirigente di Polizia ed ex numero tre del Sisde.

Tutti gli aggiornamenti su Bruno Contrada

Temi più discussi: Morto Bruno Contrada, l’ex numero tre del Sisde aveva 94 anni; MORTO BRUNO CONTRADA, AVEVA 94 ANNI; Non posso prepararmi per Mondiali e Olimpiadi tra le signore che fanno acquagym. Lo sfogo di Thomas Ceccon; In Italia 200 mila hikikomori, per la maggior parte ragazze tra i 13 e i 15 anni: i segnali del ritiro sociale.

Bruno Contrada è morto, l'ex numero tre del Sisde aveva 94 anni: dalla condanna al risarcimento, la storia del poliziotto dei misteri di PalermoÈ morto a 94 anni Bruno Contrada, ex dirigente di polizia e numero tre del Sisde. Napoletano ma palermitano d'adozione aveva svolto la sua carriera a Palermo e ha ... ilmessaggero.it

È morto a 94 anni Bruno Contrada, l'ex 007 nella guerra di mafiaE' morto all'età di 94 anni Bruno Contrada. L'ex 007 è stato per venti giorni in ospedale per una polmonite, nella notte il decesso a casa a Palermo. Ex numero tre del Sisde negli anni più violenti de ... msn.com

È morto a Palermo Bruno Contrada, 94 anni, ex dirigente di polizia e numero tre del Sisde. Napoletano di nascita ma palermitano d’adozione, Contrada aveva trascorso l’intera carriera nel capoluogo siciliano, percorrendo in trent’anni tutte le tappe della gerar - facebook.com facebook

E’ morto a Palermo Bruno Contrada. L’ex dirigente della polizia aveva 94 anni x.com