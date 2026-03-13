Durante il WeightTalk Media Summit di Londra, si è discusso della crescita dell'obesità a livello globale, evidenziando la necessità di approcci terapeutici più personalizzati e di politiche sociali e sanitarie mirate a modificare gli stili di vita. Bruno Alpern, presidente della World Obesity Federation, ha sottolineato come le persone obese siano spesso considerate solo in base all'aspetto, ricevendo l'errore di essere indirizzate a mangiare meno e muoversi di più, ignorando la realtà del problema.

Interessa oggi quasi un miliardo di persone e si prevede che aumenterà fino a raddoppiare entro il 2035, pur rimanendo ancora un fenomeno sotto-diagnosticato e sotto-trattato nel 64% dei casi, con evidenti ripercussioni sulla salute e la qualità di vita. Promossa ogni anno dalla World Obesity Federation, la Giornata Mondiale non ha soltanto l’obiettivo di lanciare un appello per affrontare una delle sfide più gravi dell’era moderna, ma anche quello di creare consapevolezza sui rischi per la salute, sulle nuove modalità di gestione della malattia e sulle persistenti discriminazioni in ambito sociale, lavorativo, scolastico e talvolta persino medico di cui spesso sono vittime le persone con obesità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bruno Alpern, presidente della World Obesity Federation: «Gli obesi sono visti come soggetti a cui dire: “devi mangiare meno e muoverti di più: non hai bisogno di cure". Il che non è vero, c'è ancora molto stigma al riguardo»

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