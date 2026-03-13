Briscola sicurezza e salute | il circolo Il Gabbiano riparte con i primi tre appuntamenti in programma

Il circolo Arci “Il Gabbiano” di Collemarino ha ripreso le attività con i primi tre appuntamenti in programma, segnando l’avvio di un nuovo mandato triennale. Con un nuovo direttivo e un calendario di eventi già definito, il circolo si prepara a offrire momenti di socializzazione e sicurezza alla comunità locale. L’inaugurazione ufficiale del mandato comprende queste prime iniziative che coinvolgono i soci e il territorio.

ANCONA – Un nuovo direttivo, una visione chiara e un calendario di eventi già fitto. Il Circolo Arci “Il Gabbiano” di Collemarino inaugura ufficialmente il mandato valido per il triennio 2026-2029. Dopo l’assemblea dei soci dello scorso 27 gennaio, la storica realtà nata nel 1991 si riposiziona come presidio sociale, culturale e intergenerazionale per il quartiere offrendo un programma basato sulla concretezza. Esso si fonda su cinque assi prioritari: solidità gestionale, ruolo di presidio sociale, offerta culturale, aggregazione tra giovani e anziani e valorizzazione della struttura. Il direttivo dichiara: «“Il Gabbiano” è una realtà costruita dalla comunità e per la comunità. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Articoli correlati

Riparte il Carnevale Domese: tutti gli appuntamenti in programmaDal 6 febbraio prendono il via i festeggiamenti dell'edizione 2026 del Carnevale domese.

Aggiornamenti e notizie su Briscola sicurezza e salute il circolo...

Briscola, sicurezza e salute: il circolo Il Gabbiano riparte con i primi tre appuntamenti in programmaANCONA – Un nuovo direttivo, una visione chiara e un calendario di eventi già fitto. Il Circolo Arci Il Gabbiano di Collemarino inaugura ufficialmente il mandato valido per il triennio 2026-2029. anconatoday.it

Sicurezza sul lavoro, allarme senza fine tra drammi e ricetteDignità e sicurezza sul posto di lavoro: diritto o privilegio? Viene da chiederselo quando la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro (oggi), istituita con l'obiettivo di ... quotidianodipuglia.it