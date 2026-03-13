Brescia | cane rapito e lanciato dall’auto in corsa muore

A Brescia, un cane è stato rapito e poi lanciato dall’auto in corsa, morendo poco dopo. La proprietaria, Viola Sandrini, ha assistito alla scena che si è verificata durante un pomeriggio domenicale, lasciando la comunità sconvolta per la brutalità del gesto. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre gli investigatori cercano di fare luce su quanto avvenuto.

Un gesto di efferatezza senza precedenti ha scosso la città di Brescia, trasformando una tranquilla domenica pomeriggio in un incubo per la proprietaria Viola Sandrini. Il piccolo barboncino Aaron è deceduto dopo essere stato rapito da ladri durante un tentativo di furto e lanciato violentemente da un’auto in corsa. La tragedia si è consumata nel quartiere Lamarmora, dove il cane, inizialmente attirato da qualcosa nelle vicinanze, è scomparso improvvisamente lasciando la sua padrona nel panico. La sequenza degli eventi rivela una catena di azioni criminali che hanno portato a una fine tragica. I malviventi, intenti a svaligiare un’abitazione nei dintorni, hanno prelevato l’animale per zittirlo e impedire che i suoi abbaiamenti compromettessero il loro piano criminale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

