Brescia | Bruciamo l' Indifferenza in via Milano

Una tradizione di quartiere che mescola ironia, teatro popolare e partecipazione torna ad animare via Milano. Sabato 14 marzo andrà in scena la terza edizione del “Rogo de la ecia”, iniziativa che ogni anno mette simbolicamente “a processo” uno dei mali del nostro tempo. Dopo il “Sig. CaroVita” e “Madama Guerra”, l’imputato del 2026 sarà “Lord Indifferenza”, figura allegorica scelta per rappresentare quell’atteggiamento di distacco e disinteresse che spesso frena il cambiamento e alimenta molte delle difficoltà sociali contemporanee. L’evento è organizzato dall’Associazione Via Milano 59, che ha riportato in vita questa tradizione del quartiere Fiumicello, un tempo portata avanti dalla storica Casa del Popolo di Fiumicello. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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