L’allenatore ha commentato la partita di San Siro, affermando che l’Inter è favorita contro l’Atalanta e prevede una vittoria netta. Ha inoltre analizzato la situazione del Milan, sottolineando come la squadra di Chivu sia ancora molto superiore alla compagine bergamasca. La sua analisi si concentra sulla differenza tra le due squadre e sulle possibilità di risultato nel prossimo turno di campionato.

Inter News 24 Braglia analizza la sfida di San Siro e il momento del Milan, sottolineando come la squadra di Chivu sia ancora nettamente superiore all’Atalanta. Il weekend di campionato si apre con l’anticipo tra Torino e Parma, ma l’attenzione è tutta sul duello a distanza tra Inter e il Milan. Nonostante il recente scivolone nella stracittadina, la formazione guidata da Cristian Chivu, ex difensore nerazzurro ora alla guida tecnica del club, vanta ancora sette punti di vantaggio sui rivali. Il tecnico rumeno cerca il riscatto immediato a San Siro contro l’Atalanta, reduce dal pesantissimo 1-6 subito in Champions League. Sulla questione è intervenuto ai microfoni di Maracanà su TMW Radio l’opinionista Edoardo Braglia. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Braglia e il verdetto sulla Serie A: «L’Inter non darà scampo all’Atalanta, prevedo un’imbarcata»

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