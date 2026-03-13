Bossoli d' arma da fuoco in una chiesa a Tuscania

Nella zona del santuario della Madonna del Cerro a Tuscania sono stati trovati bossoli di arma da fuoco sia all'esterno che all'interno della chiesa. La scoperta è stata fatta da testimoni che hanno segnalato la presenza di bossoli in diversi punti della zona. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e per accertare la dinamica dell'accaduto.

In corso le indagini dei carabinieri. Uno dei colpi ha danneggiato un affresco all'interno del santuario della Madonna del Cerro Bossoli di arma da fuoco ritrovati nei pressi del santuario della Madonna del Cerro a Tuscania, anche all'interno. A fare la scoperta alcune persone che stavano passeggiando nell'area boschiva alle porte del paese, lungo la strada Caninese che porta ad Arlena di Castro. Notati a terra i resti di alcuni colpi, hanno lanciato l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri per i primi accertamenti e per avviare le indagini. Non è ancora chiaro chi li abbia esplosi e quando. Il ritrovamento è avvenuto in una zona immersa nel verde, frequentata da escursionisti e residenti ma anche tristemente nota per episodi legati allo spaccio di droga. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Articoli correlati Palermo, nuovi colpi di arma da fuoco contro la chiesa dello Zen(Adnkronos) – Nuovo attacco con colpi d'arma da fuoco contro la chiesa di San Filippo Neri allo Zen a Palermo. Trieste, 73enne trovato morto in casa: sulla testa una possibile ferita da arma da fuocoProcedono senza sosta e con un certo riserbo le indagini della Procura di Trieste sulla morte del 73enne trovato senza vita giovedì pomeriggio nella... Una selezione di notizie su Bossoli d'arma da fuoco in una chiesa a... Temi più discussi: Spari in piazza Caduti del Mare, trovati dieci bossoli sull'asfalto; Bossoli d'arma da fuoco in una chiesa a Tuscania; Una pioggia di proiettili sparati al Tondicello; Agguato in strada a Marano, 79enne ucciso come un boss. Catania, colpi d’arma da fuoco al ‘Tondicello della Plaia’CATANIA – Indagini in corso da parte della Polizia della Questura di Catania, nel merito di alcuni bossoli rinvenuti in piazza Caduti del mare. Meglio conosciuta come ‘Tondicello della Plaia’. livesicilia.it Spari al Tondicello della Playa: almeno dieci bossoli sull’asfalto ma nessun feritoCATANIA - Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Catania, dove alcuni colpi d’arma da fuoco sarebbero stati esplosi nella zona della piazza ... newsicilia.it Spari a Librino, bossoli trovati in viale Bummacaro e un 19enne ferito che si presenta al pronto soccorso del San Marco. https://www.freepressonline.it/2026/03/11/spari-a-librino-19enne-ferito-a-catania-e-allarme-droga-connection/ #Catania #Librino #Sparato - facebook.com facebook