Boss ‘ndrangheta morto a Pescara | divieto totale

Nazzareno Fiorillo, conosciuto come U Tartaru, è stato trovato morto a Pescara. La notizia ha suscitato molta attenzione e si inserisce negli sviluppi di un procedimento giudiziario in corso. La sua scomparsa avviene in un momento di particolare attenzione sulle attività della ‘ndrangheta nella regione. Le autorità hanno imposto un divieto totale di divulgazione riguardo alle circostanze del decesso.

La notizia della scomparsa di Nazzareno Fiorillo, noto come U Tartaru, ha generato un'onda d'impatto che va oltre la semplice cronaca giudiziaria. Il 61enne boss della 'ndrangheta dei Piscopisani è deceduto all'interno dell'Ospedale Santo Spirito di Pescara, mentre si trovava in stato di detenzione presso il carcere di Lanciano. Le autorità hanno imposto divieti severi per i funerali nella frazione di Vibo Valentia, limitando la cerimonia ai soli parenti stretti e sotto sorveglianza delle forze dell'ordine. Questo evento non è isolato ma si inserisce in una lunga storia di condanne accumulate dal 2019, quando l'operazione antimafia Rimpiazzo lo ha condannato a undici anni di reclusione per associazione mafiosa tramite rito abbreviato.