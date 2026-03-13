Borgo Mezzanone | 9 milioni per il nuovo villaggio

È stata pubblicata la gara per un appalto da oltre 9 milioni di euro destinato alla riconversione dell’ex centro di accoglienza di Borgo Mezzanone. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo villaggio, segnando un passo avanti nella fase operativa della riqualificazione. La procedura coinvolge le autorità competenti e si avvia verso l’assegnazione dei lavori.

La riconversione dell’ex centro di accoglienza di Borgo Mezzanone sta entrando nella fase operativa concreta con la pubblicazione della gara per un appalto da oltre 9 milioni di euro. Questo progetto, denominato Villaggio dell’accoglienza, mira a trasformare l’attuale struttura in foresterie regionali per lavoratori migranti, utilizzando fondi del POC Legalità del Ministero dell’Interno. La scadenza per presentare le offerte è fissata per il 26 marzo prossimo, con una durata prevista dei lavori di 215 giorni e un termine finale di completamento stabilito per il 31 dicembre 2026. L’iniziativa nasce da un protocollo d’intesa siglato nel 2021 tra Regione Puglia, Ministero dell’Interno, Prefettura di Foggia e Agenzia del Demanio, evolvendo da una previsione iniziale di 8 milioni a un investimento attuale di 13,7 milioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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